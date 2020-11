The Witcher: la disabilità di Geralt di Rivia sarà inclusa nella serie Netflix?

La showrunner di The Witcher starebbe valutando di inserire nei futuri episodi della serie Netflix la disabilità che affligge Geralt Di Rivia nei romanzi.

La showrunner di The Witcher Lauren S. Hissrich starebbe valutando la possibilità di inserire la disabilità di Geralt Di Rivia - il dolore cronico da cui il personaggio è afflitto - nella serie Netflix.

Geralt in una scena di The Witcher

Mentre le riprese della seconda stagione di The Witcher proseguono nel Regno Unito, un fan dei romanzi ha pubblicato un post dedicato alla rappresentazione della disabilità di Geralt Di Rivia nei libri di Andrzej Sapkowski e su come la sua condizione fosse stata omessa dai videogame di CD Projekt Red. @Mustangsart ha ricordato il dolore cronico che affligge Geralt, costretto a convivere con la sofferenza dopo una serie di lesioni e danni ai nervi. Per l'utente fan della saga letteraria, è stato deludente scoprire che questo elemento è stato rimosso dai videogiochi e auspica di ritrovarlo nella serie Netflix.

Dopo aver notato il post di @Mustangsart su Twitter, Lauren S. Hissrich ha così risposto al fan: "Non ho smesso di riflettere sul tuo post. Ho letto i romanzi una dozzina di volte, queste specifiche parti, e non ho mai pensato ad altro che 'Geralt sente dolore, passiamo ad altro.' Ho sbagliato. Sono entusiasta di approfondire questo argomento e di aggiungere questo ulteriore livello al nostro eroe".