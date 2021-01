The Witcher: Blood Origin, Jodie Turner-Smith nel cast del prequel Netflix

Jodie Turner-Smith, protagonista di Queen & Slim, ha fatto il suo ingresso nel cast di The Witcher: Blood Origin, prequel dell'hit Netflix The Witcher.

Netflix ha annunciato la partecipazione di Jodie Turner-Smith nel ruolo di Éile in The Witcher: Blood Origin, una serie live-action in sei episodi, prequel di The Witcher.

Queen & Slim: Jodie Turner-Smith in una scena del film

Éile, una guerriera con la voce di una dea, ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare prendere la spada in mano alla ricerca di vendetta e redenzione.

Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, The Witcher: Blood Origin racconterà una storia in un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi.

