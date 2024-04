The Witcher 4: Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn si uniscono al cast

The Witcher ha aggiunto al suo cast le star del Distretto 9 e di Roma. Il popolare show Netflix è basato sulla serie di romanzi fantasy con lo stesso nome dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, che sono stati precedentemente adattati in una serie di videogiochi. Lo show in precedenza vedeva Henry Cavill nel ruolo principale di Geralt di Rivia, ma sarà sostituito da Liam Hemsworth nella prossima stagione.

Secondo Variety, tre nuove star si sono unite al cast di The Witcher 4. Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn appariranno nello show fantasy in questa stagione con Copley nei panni del cacciatore di taglie Leo Bonhart, Purefoy nei panni della spia Emhyr e Woodburn nel ruolo del nano Zoltan. Gli attori uniscono a un cast che include già i nuovi arrivati Hemsworth e Laurence Fishburne insieme alle star di ritorno Anya Chalotra, Joey Batey e Freya Allan.

The Witcher, il produttore esecutivo smonta una teoria su come Liam Hemsworth subentrerà a Henry Cavill

Maleficent: il character poster di Sharlto Copley

Dove abbiamo già visto i nuovi membri del cast di The Witcher 4?

The Witcher porta con sé un entusiasmante gruppo di attori. Prima di unirsi al cast di The Witcher, tutte e tre le star avevano una grande esperienza alle spalle. Ad esempio, sebbene sia già apparso in progetti televisivi tra cui Powers e Russian Doll, Copley è meglio conosciuto per i ruoli cinematografici in District 9 e nei franchise come Maleficent e The A-Team, nonché originali di genere tra cui Hardcore Henry, Free Fire, Beast e i prossimi film d'azione Boy Kills World e Monkey Man.

Roma: James Purefoy in una foto della serie

Le altre due star vantano altrettante esperienze sullo schermo. Purefoy è forse meglio conosciuto per aver interpretato Marco Antonio in Roma della HBO, ma il suo lungo curriculum include ruoli sia sul grande che sul piccolo schermo in titoli tra cui Mansfield Park, Resident Evil, Pennyworth, Sex Education e The Following.

Woodburn ha avuto una carriera altrettanto lunga, assumendo una varietà di ruoli in progetti degli anni '90, tra cui Jingle All the Way e Seinfeld, prima di passare a ruoli tra cui Splinter in Teenage Mutant Ninja Turtles del 2014 e Wiggleheim in Willow del 2022.