The Witcher 4, Liam Hemsworth: "Più difficile che girare un film"

Due anni dopo la terza stagione di The Witcher su Netflix, la serie fantasy torna con l'attesa quarta e penultima stagione che segna il debutto nello show di Liam Hemsworth.

La star ha ereditato il ruolo di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill nelle prime tre stagioni. Il primo episodio della stagione 4 si apre con un salto temporale, escamotage simile a quello utilizzato nei libri di Andrzej Sapkowski.

Il debutto di Liam Hemsworth in The Witcher

Il nuovo interprete di Geralt compare subito in scene chiave che mostrano la turbolenta relazione con la maga Yennefer di Vengerberg e come la coppia abbia adottato la principessa Cirilla di Cintra.

Profilo di Liam Hemsworth in The Witcher 4

Prima di The Witcher, Liam Hemsworth era conosciuto per aver recitato principalmente in Hunger Games e Independence Day: Rigenerazione. Lavorare in una serie tv è molto più impegnativo secondo l'attore: "Devi gestire otto sceneggiature contemporaneamente, invece di una sola, e il cambio di regista ogni due episodi è qualcosa a cui non ero abituato" ha spiegato Hemsworth "Come attore, devi assumerti più responsabilità per la continuità del tuo percorso, non per ego, ma per far sapere al nuovo regista cosa abbiamo girato la settimana prima, come è andata la scena e dove si trova emotivamente il personaggio, perché magari il regista successivo non era presente".

Le riprese consecutive della quarta e quinta stagione di The Witcher

La quarta stagione di The Witcher è stata girata consecutivamente insieme alla quinta e ultima stagione dello show che potrebbe essere distribuita su Netflix già nel 2026.

Nel cast della quarta stagione di The Witcher troviamo Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Laurence Fishburne, Peter Mullan, Sharlto Copley e James Purefoy. Assente per la prima volta Henry Cavill, che nelle prime tre stagioni ha interpretato il protagonista Geralt di Rivia.