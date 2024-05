The Witcher 4, Henry Cavill è un lontano ricordo: Liam Hesmworth è Geralt Di Rivia nel trailer di Netflix

L'attore ha sostituito Henry Cavill nei panni del personaggio che interpreterà in queste ultime due stagioni della serie

Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di The Witcher 4, dove ha mostrato ufficialmente e per la prima volta il Geralt di Rivia di Liam Hemsworth.

L'attore ha sostituito nel ruolo Henry Cavill, che lo aveva interpretato nelle prime tre stagioni. Hemsworth è subentrato dopo l'addio di quest'ultimo, pare per divergenze creative, e darà vita al personaggio della serie nelle sue ultime due stagioni.

The Witcher 3: un'immagine dal trailer della nuova stagione

Le differenze tra Hemsworth e Cavill

Nonostante l'ovvio cambiamento di aspetto, il Witcher di Hemsworth potrebbe differire dalla versione precedente di Cavill anche in altri aspetti, come la voce e il comportamento. Il suo abbigliamento trapelato dalle foto del set sembra simile a quello a cui eravamo stati abituati nelle stagioni precedenti.

Oltre a Hemsworth, la quarta e penultima stagione di The Witcher vedrà il ritorno di Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer di Vengerberg, Freya Allan nel ruolo della Principessa Ciri, Laurence Fishburne nel ruolo di Regis e Joey Batey nel ruolo di Jaskier.

Cosa vedremo nella Stagione 4?

Le ultime stagioni di The Witcher saranno un adattamento dei restanti libri della saga di Sapkowski, Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago, e, secondo i produttori, offriranno un'epica e soddisfacente conclusione al grande successo fantasy firmato Netflix.

I primi due episodi, degli otto previsti in questa quarta stagione, sono stati diretti da Sergio Mimica-Gezzan, mentre i successivi sono firmati da Tricia Brock, Alex Garcia Lopez e Jeremy Webb.