Endless Love anticipazioni 12 giugno: Zeynep mette in piedi un piano per ingannare Ozan

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 12 giugno alle 14:10 su Canale 5, in cui Zeynep ha un piano in mente. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'11 giugno: Banu è gelosa delle attenzioni che Tarik sembra riservare a Pelin, ma l'uomo smentisce questo interesse e le dichiara quanto sia ancora infuriato per il suo tradimento. Nihan chiede a Leyla di consegnare una lettera a Kemal. È il giorno dell'assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding. Alla riunione Kemal sorprende tutti con il suo intervento. Annuncia infatti che, a seguito del rinvenimento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica, inizieranno presto i lavori per renderla di nuovo operativa.

Anticipazioni del 12 giugno di Endless Love: La finta gravidanza della sorella di Kemal

Zeynep decide di mettere in piedi una messa in scena, mentre si trova da sola con Ozan, si tocca la pancia con un'espressione di dolore e improvvisamente si piega in avanti, fingendo di avere forti nausee. Suo marito subito cade nel tranello e crede che sua moglie aspetti un bambino.

Ozan è convinto che sua moglie sia incinta

La sceneggiata della sorella di Kemal non si ferma qua. La ragazza decide di arricchirla con un particolare fondamentale affinché tutti possano crederle. Zeynep si presenta con un test di gravidanza positivo che certifica il suo stato interessante. Ma il test non è suo, bensì fornitole da una ragazza incinta, amica di Sema.