The Witcher 4: le nuove foto dal set rivelano un primo sguardo a Ciri e ai Rats

Alcune nuove foto dal set della quarta stagione di The Witcher sono state diffuse online e offrono un primo sguardo al ritorno di Freya Allan nei panni di Ciri e dei suoi nuovi compagni, i Rats.

Come spiega Redanian Intelligence, si tratta quasi certamente di un adattamento di una scena dei libri che vede i Rats tendere un'imboscata alla carrozza di un barone a Nilfgaard. Sembra che Ciri tagli la gola alla figlia del barone, il che suggerisce che in questi episodi lei stia intraprendendo una strada più oscura. Tuttavia, è probabile che ciò sia dovuto al fatto che il padre della donna è tra coloro che hanno ingaggiato Leo Bonhart per dare la caccia a Ciri.

Sono stati avvistati anche i Rats (Ratti): Giselher di Ben Radcliffe, Mistle di Christelle Elwin, Iskra di Aggy K. Adams, Kayleigh di Fabian McCallum, Reef di Juliette Alexandra e Asse di Connor Crawford. Un tempo, loro e Ciri sarebbero stati protagonisti di uno spin-off i piani sono stati abbandonati dopo il flop di The Witcher: Blood Origin. Potete vedere qui le foto dal set in esclusiva.

Le parole di Freya Allan sulla quarta stagione

"The Witcher mi ha insegnato sicuramente molte cose, anche soltanto in termini di recitazione mi ha resa più sicura delle mie capacità", ha detto di recente la Allan commentando la fine di The Witcher con la quinta stagione. "Si imparano anche tante altre cose. Ho già fatto un sacco di stunt, e so andare a cavallo".

"Mentalmente avevo già finito. Inizialmente la sfida era pensare di doverne fare altre due. Sarà la fine di un capitolo enorme, per il quale sono eccitata e pronta. Ma credo che quando ci arriverò davvero, sarò scioccata da quanto mi colpirà".

Per quanto riguarda il fatto che Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nella quarta stagione, la Allan ha aggiunto: "È così dolce e un ragazzo così normale e così disposto a legare. E mi dispiace per lui perché ha avuto così tanta pressione sulle spalle, entrando in un nuovo cast come uno dei protagonisti e sostituendo qualcun altro che ha già fatto tre stagioni. È molto. Per tutti noi è stato importante farlo sentire davvero parte della famiglia.".

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il continente e che hanno chiuso la terza stagione, la nuova stagione segue Geralt (Liam Hemsworth), Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan), che sono separati e stanno attraversando il continente devastato dalla guerra e dai suoi numerosi demoni. Se riusciranno ad abbracciare e guidare i gruppi di disadattati in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.