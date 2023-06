The Witcher 3, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 29 giugno la prima parte della terza stagione di The Witcher, l'ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, approda su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati.

Oggi 29 giugno la prima parte della terza stagione di The Witcher, l'ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, approda su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Basata sul secondo romanzo della saga di The Witcher, Il tempo del disprezzo, firmato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, la nuova stagione vedrà Geralt e Yennefer impegnati a proteggere Ciri dalle varie minacce del Continente dove è in atto una gara per catturarla. La terza stagione sarà dolceamara per il pubblico, costretto a dire addio al Geralt di Henry Cavill che, dalla quarta stagione, sarà sostituito da Liam Hemsworth. Confermata la presenza nel cast di Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

The Witcher 3: un'immagine dal trailer della nuova stagione

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

