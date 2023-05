The Witcher 3: Henry Cavill e un look diverso per Geralt nella nuova immagine ufficiale

Dal Netflix TUDUM è arrivata una nuova immagine di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia nella Stagione 3 di The Witcher, in uscita a fine giugno sulla piattaforma digitale.

L'immagine mostra Cavill con indosso quella che sembra essere una giacca di pelle, con una cintura nera e, come al solito, l'iconica spada legata alla schiena. Questa armatura differisce in maniera evidente da quella di pelle borchiata che gli avevamo visto realizzare e indossare nella parte conclusiva della seconda stagione.

Al momento non è chiaro se il look di Geralt di Rivia nella terza stagione sarà ripreso nelle future stagioni di The Witcher di Netflix, in cui il personaggio sarà interpretato da Liam Hemsworth. L'addio di Cavill dalla serie è stato annunciato nell'ottobre 2022. Ad oggi manca ancora una ragione ufficiale per il suo addio, ma le voci sostengono ci siano stati degli screzi con i produttori e gli sceneggiatori dello show.

The Witcher 3 vedrà l'arrivo della Caccia Selvaggia, "minaccia che incombe"

Come rivelato dal trailer ufficiale, la Stagione 3 di The Witcher uscirà in due volumi. Il volume 1 arriverà il 29 giugno mentre il volume 2 uscirà il 27 luglio.