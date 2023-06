The Witcher 3: Henry Cavill e la fidanzata alla premiere di Londra (FOTO)

Henry Cavill si è mostrato sorridente insieme alla fidanzata Natalie Viscuso alla premiere londinese di The Witcher 3; la prima parte dello show, che segna l'addio dell'attore inglese al ruolo di Geralt, è disponibile da oggi su Netflix.

La terza stagione di The Witcher, la cui prima parte è disponibile da oggi su Netflix, Segnerà anche l'addio di Henry Cavill a Geralt di Rivia. Al suo posto è in arrivo, infatti Liam Hemsworth, che incarnerà Geralt dalla quarta stagione. Cavill ha fatto buon viso a cattivo gioco e si è presentato raggiante alla premiere londinese dello show, accompagnato dalla fidanzata Natalie Viscuso.

L'addio di Henry Cavill a Geralt

Scoprite la recensione della prima parte di The Witcher 3, disponibile da oggi su Netflix.

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure e, purtroppo, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la quarta stagione. Al mio posto, il fantastico Mr. Liam Hemsworth assumerà il ruolo di Lupo Bianco", ha scritto Henry Cavill su Instagram a ottobre. "Come con il più grande dei personaggi letterari, passo il testimone con riconoscenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e con l'entusiasmo nel vedere l'interpretazione di Liam di questo uomo così affascinante e ricco di sfumature. Liam, buon signore, questo personaggio ha una profondità così meravigliosa, divertiti a immergerti e vedere cosa riesci a trovare".

Henry Cavill e la dirigente televisiva Natalie Viscuso hanno fatto il loro debutto come coppia sul red carpet della premiere di New York City del film Enola Holmes 2 lo scorso ottobre. Hanno reso pubblica la loro relazione per la prima volta nell'aprile 2021, quando Cavill ha pubblicato una foto su Instagram definendola "il mio amore bellissimo e brillante".

A dicembre la coppia ha annunciato che sta collaborando a un adattamento di Warhammer 40.000.