The Witcher 2: le nuove foto, regalo di Witchmas, anticipano l'arrivo degli Scoia’tael

Un vessillo ritratto in una delle nuove foto di The Witcher 2 suggerirebbe l'imminente arrivo dei brutali guerrieri Scoia'tael che daranno del filo da torcere a Geralt.

In occasione dello Witchmas, Netflix ha rivelato ai fan il primo dono, tre foto ufficiali di The Witcher 2 che anticiperebbero l'arrivo degli Scoia'tael.

L'account Twitter ufficiale di The Witcher ha dato il via alle celebrazioni di Witchmas, evento che coinvolge i fan dello show e che si tiene dal 16 al 21 dicembre fornendo gustose anticipazioni sul futuro della serie, diffondendo tre foto accompagnate dalla scritta:

"Oggi hai scelto il destino. Onora gli strighi che sono venuti prima, guardati intorno e lascia che la tua curiosità vada in esplorazione."

Netflix ha, inoltre, aggiornato la mappa interattiva del continente sul sito ufficiale di The Witcher dove i '6 Giorni di Witchmas' sono stati contrassegnati come pronti per la diffusione dei contenuti che verranno aggiunti in associazione ai risultati di ogni votazione giornaliera. nel testo che accompagna il primo giorno si legge: "Non puoi procedere nel Continente senza onorare il passato."

Ma c'è un dettaglio a cui prestare particolare importanza: in una delle tre foto ufficiali viene ritratto il vessillo degli Scoia'tael, nome dei guerriglieri non-umani detti anche Scoiattoli per via delle code degli animali che portano sui loro copricapi e per il loro stile di vita nei boschi ben noti ai lettori dei romanzi. La foto, unita ad alcuni indizi apparsi sul set durante le riprese, farebbe pensare all'imminente arrivo degli Scoia'tael nella nuova stagione.

La presenza degli Scoia'tael probabilmente porterà nuovi guai per Geralt di Rivia e gli altri. Si tratta, infatti, di un gruppo brutale di combattenti che nei romanzi hanno un notevole peso. È difficile prevedere il ruolo che gli Scoia'tael giocheranno nella seconda stagione di The Witcher, se compariranno ovviamente, poiché Geralt li incontra più volte nei libri. Quel che è certo è che Geralt non sarà contento di vederli. Ecco cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix The Witcher per adesso.