The Witcher 2: Dall’8 al 19 dicembre Milano diventa la tana di uno dei mostri del Continente

In occasione del lancio della seconda stagione di The Witcher, dall'8 al 19 dicembre Milano diventa la tana di uno dei mostri più spaventosi del Continente.

The Witcher 2 arriverà su Netflix il 17 dicembre 2021 e in occasione dell'uscita della seconda stagione della serie basata sulla Saga di Geralt di Rivia, dall'8 al 19 dicembre, in Piazza 25 Aprile a Milano verrà installata una mostruosa replica del Miriapode, una delle letali creature che il protagonista si trova ad affrontare nei nuovi episodi della serie.

The Witcher: Henry Cavill nella prima foto ufficiale

Il mostro sarà imprigionato all'interno di una sfera, una snowball, in pieno spirito natalizio e accanto all'installazione sarà presente un totem con un codice QR con cui i fan, aspiranti Witcher, potranno attivare un filtro speciale Instagram in realtà aumentata che consentirà loro di registrare un video insieme al mostro.

L'esperienza diventerà ancora più coinvolgente se vissuta in compagnia, visto che a persona che verrà ripresa potrà liberamente interagire con il mostro, in pose eroiche come Geralt, Yennefer e Ciri... oppure più divertenti e spaventate, proprio come Jaskier.

Geralt in una scena di The Witcher

La sinossi della seconda stagione di The Witcher recita: "Convinto di aver perso Yennefer (Anya Chalotra) per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia (Henry Cavill) porta la principessa Cirilla (Freya Allan) nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei."