The Witch: Anya Taylor-Joy ha rifiutato una parte in una serie Disney per il film

Anya Taylor-Joy ha voluto ricordare un curioso aneddoto della sua carriera: anni fa le fu offerta una parte in un pilot per Disney Channel nello stesso giorno in cui ottenne il ruolo in The Witch, ma lei non ha avuto dubbi su cosa scegliere.

Anya Taylor-Joy, ormai da anni una delle attrici più richieste e apprezzate in tutta Hollywood, ha voluto raccontare un curioso aneddoto. In passato le venne offerto di far parte di una serie per Disney Channel, ma alla fine decise di rifiutare l'ingaggio e recitare in The Witch, film horror del 2015 diretto da Robert Eggers.

"Ricordo di come nello stesso giorno in cui ottenni la parte in The Witch mi chiesero di far parte di un pilot per Disney Channel. Mi misi a correre per tutta la casa perché all'epoca era così entusiasmante ricevere offerte del genere. Alla fine rifiutai perché avevo questa sensazione positiva nei confronti di The Witch che mi ha fatto dimenticare della possibile esperienza con Disney" ha rivelato l'attrice ai microfoni di Harper Bazaar.

The Witch: Anya Taylor-Joy e Harvey Scrimshaw in una scena del film

Anya Taylor-Joy ha poi rivelato che le riprese di The Witch in una località remota a sei ore da Toronto sono state un'esperienza assolutamente formativa per la sua carriera e le hanno fatto conoscere il tipo di ambiente di lavoro che voleva perseguire.

The Witch, il Male proviene dal bosco nell'horror di Robert Eggers

"Mi ha dato i capisaldi del modo in cui lavoro ora, che è essenzialmente l'idea che non c'è gerarchia sul set: lavori duramente, stai nelle inquadrature e non presumi che qualcun altro lo faccia per te. Il tuo titolo non si ferma all'attore: sei un creativo in questo film, ed è così che devi affrontarlo".

L'attrice è tornata a collaborare con Eggers nel film con Alexander Skarsgård e Nicole Kidman The Northman, uscito quest'anno al cinema.