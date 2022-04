The VVitch, Robert Eggers: "Non sopporto di rivederlo"

Nel corso di un'intervista con The Guardian, Robert Eggers ha parlato della sua carriera e si è lasciato andare a una dichiarazione scioccante su The VVitch.

Reduce da The Lighthouse e The Northman, Robert Eggers ha dichiarato a proposito del suo The Witch: "Onestamente, ora non sopporto di guardare The VVitch. Non è che sia brutto, e le interpretazioni sono ottime, ma non ero abbastanza abile come regista per portare sullo schermo quello che avevo in testa. In The Lighthouse ci sono riuscito".

Robert Eggers ha proseguito: "A proposito di The Northman, sono orgoglioso ma non tutto è proprio come speravo che fosse. Quindi mi piacerebbe fare qualcosa con la portata e la scala che mi permetta di portare sullo schermo ciò che è nella mia immaginazione".

Il debutto di Robert Eggers alla regia (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The VVitch) è considerato come uno degli alfieri dell'elevated horror insieme a Scappa - Get Out, Babadook, It Follows ed Hereditary. The Northman sarà distribuito nei cinema italiani il 21 aprile da Universal Pictures.