Il trono di spade: George R.R. Martin rivela che lo spinoff Nine Voyages non sarà più live-action, ma animato

George R.R. Martin ha regalato qualche nuovo aggiornamento sui prossimi progetti della saga Il Trono di Spade, svelando che Nine Voyages sarà ora realizzato grazie all'animazione.

Lo scrittore aveva già confermato lo sviluppo della serie su Corlys Velaryon alcuni mesi fa, ma inizialmente era stato pensato per essere uno spinoff live-action.

L'aggiornamento dello scrittore

House of the Dragon: una scena della serie

Sul suo blog, George R.R. Martin ha scritto: "Abbiamo spostato Nine Voyages, la nostra serie sui leggendari viaggi del Serpente di Mare, dal live action all'animazione. Uno spostamento che sostengo totalmente". L'ideatore della saga Il trono di spade ha specificato: "I limiti del budget avrebbero reso una versione live-action costosa in modo proibitivo, considerando che metà dello show si svolge in mare, e la necessità di creare un porto diverso per ogni puntata settimanale, da Driftmark a Lys alle isole del Basilisco, fino a Volantis e Qart... E andando avanti a lungo... C'è un mondo intero lì fuori e abbiamo un'opportunità migliore per mostrarlo tutto con l'animazione. Quindi ora abbiamo tre progetti animati in fase di sviluppo".

L'attesa per il via alla produzione

Nessuno dei progetti ha ancora avuto il via libera alla produzione da parte di HBO, ma George ha sottolineato che si è vicini a ottenere l'approvazione per un paio di titoli tra i quattro su cui avevano iniziato a lavorare alcuni anni fa. Due dei potenziali progetti erano poi stati messi da parte e Martin ha sottolineato: "Chi ha letto i miei report negli ultimi anni sa che preferisco dire che sono stati messi da parte piuttosto che cancellati perché nulla muore veramente a Hollywood e un progetto messo da parte un anno può essere ripreso alcuni anni dopo. Spero ancora di presentare le storie accantonate in un'altra forma, forse come graphic novel. Qualcuna arriverà sugli schermi? Accadrà? Non lo posso sapere. Nulla è certo a Hollywood".