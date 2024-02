George R.R. Martin:'La tossicità dei fan sui social media è in crescita'

George R.R. Martin, famoso per essere l'autore della saga letteraria de Il trono di spade, ha scritto un pensiero molto critico sul proprio blog personale nel quale ha attaccato con la natura tossica dei vari fandom online.

Proprio per questo motivo, secondo lo scrittore - che ha definito il 2023 un anno terribile - nemmeno il cinema e la tv sono più un'opportunità di fuga dalla quotidianità.

George R.R. Martin è impegnato nella lavorazione di diversi progetti, in particolare su The Winds of Winter.

La critica di Martin

"Il 2023 è stato un incubo di anno, per il mondo, la nazione, per me e i miei, sia personalmente che professionalmente. Sono molto contento che sia finito. Purtroppo, finora il 2024 sembra essere ancora peggiore... Ci sono guerre ovunque. Ucraina e Gaza dominano le notizie ma c'è anche una guerra in Myanmar che i nostri media occidentali ignorano, le cose si stanno scaldando nello Yemen e nel mar Rosso, la Corea del Nord ha armi nucleari e sta testando missili e scuotendo le spade, il Venezuela minaccia di annettere tre quarti della vicina Guyana... Mi guardo intorno e sembra che tutta la mia generazione di scrittori di fantascienza e fantasy sia andata o stia andando. Restiamo solo in pochi... E per quanto tempo, mi chiedo?".

Emmy 2015: Geroge R. R. Martin stringe finalemnte l'Emmy per la migliore serie drammatica

Poi l'analisi si sposta sul cinema e la tv:"Beh, trovo conforto dove posso. Nei troni di cioccolato, se non altrove. Nei libri. Nei film e nelle serie televisive... Anche se pure lì la tossicità sta crescendo. Una volta era divertente parlare dei nostri libri e film preferiti, e avere dibattiti accesi con i fan che vedevano le cose in modo diverso... Ma in qualche modo, in quest'epoca dei social media, non è più sufficiente dire 'Non mi è piaciuto il libro X o il film Y ed ecco perché'. Ora i social media sono dominati dagli anti-fan che preferiscono parlare delle cose che odiano invece di quelle che amano, e si deliziano nel ballare sulle tombe di chiunque abbia fatto un film fallimentare".

Un mondo, quello dei fandom, che George R.R. Martin ha imparato a conoscere sin dai tempi de Il trono di spade, la serie HBO tratta dall'universo letterario creato dallo scrittore.