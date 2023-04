Il Trono di Spade, George R.R. Martin annuncia l'attesa data di uscita di The Winds of Winter

Sul suo sito ufficiale, George R.R. Martin ha finalmente compiuto l'annuncio atteso da anni, svelando la data di uscita di The Winds of Winter.

Dopo molta attesa, i fan della saga Il Trono di Spade hanno finalmente una data di uscita per The Winds of Winter, il volume atteso ormai da anni dai lettori.

Ad annunciarlo è stato George R.R. Martin sul suo blog con un post in cui conferma il completamento del penultimo volume della saga.

A dicembre, George R.R. Martin aveva spiegato che mancavano ancora 400-500 pagine prima di completare The Winds of Winter. Le feste devono però aver dato nuova ispirazione allo scrittore che, a distanza di tre mesi, ha dichiarato online: "Presto potrete tornare nuovamente a Westeros. Negli ultimi anni ho fatto molti progressi nel proseguire la storia dei protagonisti e, dopo alcuni periodi di 'costipazione dello scrittore', il lavoro sul penultimo capitolo della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco sta per essere completato".

Emmy 2015: Geroge R. R. Martin stringe finalemnte l'Emmy per la migliore serie drammatica

L'autore ha proseguito: "La scrittura ha richiesto più tempo di quanto avessi previsto e, spesso, ho dovuto sospendere il mio lavoro per occuparmi di altri progetti, ma ora Tyrion, Daeneyrs, Jon, Bran, Arya, Sansa e tutti i personaggi che amate stanno per compiere altri passi in avanti nella lotta per conquistare il trono".

Martin ha infine annunciato: "Per celebrare l'arrivo sugli scaffali di tutto il mondo di The Winds of Winter non potevo che scegliere una data importante quanto la sua pubblicazione: l'appuntamento è per il 20 settembre, il mio compleanno. Festeggeremo tutti insieme!".

Chi volesse pre-ordinare l'imponente volume, di circa 800 pagine, può farlo tramite il sito ufficiale.

George R.R. Martin: i 70 anni del papà de Il trono di spade

Se siete arrivati fino a qui e non avete ancora capito... Pesce d'aprile! George R.R. Martin non ha ancora finito di lavorare a The Winds of Winter, dovremo ancora tutti aspettare, probabilmente molto a lungo.