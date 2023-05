The White Lotus, Sydney Sweeney: 'Non mi volevano perché avevo fatto Euphoria, ho dovuto lottare'

Il ruolo dell'adolescente sfrenata Cassie Howard in Euphoria ha donato a Sydney Sweeney la fama, ma le ha anche incollato addosso un'etichetta difficile da cancellare anche agli occhi degli addetti ai lavori. L'attrice ha ammesso di aver dovuto lottare per convincere i produttori di The White Lotus a ingaggiarla.

A 25 anni, Sydney Sweeney si sente fortunata a potersi concentrare su progetti che rappresentano una sfida recitativa e che la stimolano a toccare corde diverse, ma non sempre è facile.

"Ho scioccato le persone per le scelte che faccio con i miei personaggi" ha dichiarato l'attrice a Variety. "Ci sono sempre persone che mi vedono come Cassie. Mi mandano sceneggiature che sono proprio così. Per ottenere ruoli diversi devo combattere, come Reality. Ho dovuto fare un provino per questo. Ho dovuto fare un video e inviare la mia audizione proprio come tutti gli altri. È stato lo stesso per The White Lotus. Non pensavano che fossi adatta perché ho fatto Euphoria. Quindi ho mandato un video, ho fatto il provino come tutti gli altri e ho ricevuto una chiamata come tutti gli altri. Mi potrebbero offrire ruoli simili a quelli che ho interpretato, ma quelli che sono diversi, quelli che sorprendono le persone che faccio, sono quelli per cui di solito devo lottare".

Pur essendo riuscita a conquistare ruoli diversi e stimolanti, come in Reality o nella romcom Anyone But You, dove recita a fianco di Glenn Powell, Sydney Sweeney conferma anche il ritorno nella terza stagione di Euphoria. Anche se è passato più di un anno dalla fine della seconda stagione, al momento l'attrice non ha ricevuto alcun copione. Il ritardo è dovuto allo sciopero degli sceneggiatori, ma anche all'impegno del creatore Sam Levinson nel suo nuovo show The Idol.

"Spero solo di poter continuare a mettermi alla prova come attrice e arrivare a toccare nuove vette con Cassie perché è un personaggio così folle, ha una grande forza drammatica ed è divertente interpretarlo. Qualunque cosa Sam decida di voler fare con lei, mi fido completamente della sua visione".