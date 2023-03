Sydney Sweeney: le foto della Cassie di Euphoria per una linea di bikini mandano in tilt il Web

Dopo il successo del costume da bagno rosa indossato da Sydney Sweeney nella seconda stagione, la casa di moda che l'ha prodotto ha deciso di lanciare una collezione di bikini disegnata appositamente per lei. Qui le foto e il video del reportage ambientato in un castello romano

Sydney Sweeney aveva già acceso le fantasie della Rete nei panni di Cassie Howard nella seconda stagione di Euphoria, quando - in occasione del compleanno di Maddy - indossò un costume da bagno rosa shocking e molto sexy nella puntata dell'idromassaggio (impossibile da dimenticare per chi lo ha visto...).

Quel costume, realizzato dal brand Frankiesbikinis, andò immediatamente sold out dopo l'episodio con centinaia di acquirenti in lista d'attesa.

Visto il successo ottenuto, il brand ha deciso di lanciare una nuova collezione di costumi da bagno disegnata appositamente per lei, le cui immagini sono state diffuse dalla fondatrice della casa di moda, Francesca Aiello.

I costumi indossati da Sydney Sweeney fanno parte della collezione Love Letters, secondo la stessa Francesca Aiello "la più romantica realizzata finora".

Inutile sottolineare quanti commenti entusiastici siano stati riservati all'attrice e modella per le foto e i video che esaltano la sua bellezza e sensualità.

L'attrice attualmente sta vivendo un momento d'oro, non solo per il successo della prima stagione di The White Lotus e delle due di Euphoria (che la vede recitare al fianco di altre giovani star come Zendaya e Jacob Elordi), ma anche per i suoi futuri ruoli per il grande schermo, a partire da quello recentemente annunciato di Julia Karpenter, alias Spider-Woman, in Madame Web, accanto a Dakota Johnson.

Qui sotto potete ammirare gli scatti e i video postati su Instagram dalla Aiello. Il servizio fotografico ha avuto come ambientazione un castello romano, con l'intento appunto di inserire la sensualità della Sweeney in un contesto romantico.

"Ispirati all'aura e alla femminilità esplosiva di Sydney, i pezzi sono pieni di così tanti dettagli intricati e personali. Dare vita a questa collezione e girarla in un castello a Roma sarà qualcosa che amerò per sempre".

Qui sotto, potete vedere le foto e i video del servizio fotografico, ma se non doveste riuscirvi, CLICCATE QUI:

Foto: @Frankiesbikinis