The White Lotus 3: HBO rimuove dal cast Miloš Biković per il sostegno alla Russia

L'attore Miloš Biković non farà più parte di The White Lotus. La HBO ha dichiarato di aver "deciso di separarsi" dall'attore e riassegnerà il suo ruolo prima dell'imminente inizio delle riprese della terza stagione in Thailandia. Il cambio di direzione arriva dopo che il Ministero degli Affari Esteri Ucraino ha criticato il casting di Biković a causa del suo apparente sostegno all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

In alcune dichiarazioni precedenti Biković sembrava essersi mostrato filorusso e aver appoggiato l'occupazione russa della Crimea, inoltre l'attore ha lavorato in Russia negli ultimi dieci anni, dove ha ricevuto un premio da Vladimir Putin nel 2018 ed è diventato cittadino russo nel 2021.

La dichiarazione dell'attore

L'attore serbo croato ha dichiarato in seguito a tal proposito: "Sono stato onorato di essere stato scelto per far parte di White Lotus, una serie televisiva che stimo molto e con colleghi che rispetto profondamente. Tuttavia, la mia partecipazione non è stata possibile per ragioni che esulano dal campo dell'arte e non mi piegherò a nessun racconto che cerchi di compromettere la mia integrità. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. Auguro ai miei colleghi un grande successo nella creazione della prossima stagione".

Biković fa parte di un cast che comprende la regular della prima stagione Natasha Rothwell, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Parker Posey, Michelle Monaghan, Tayme Thapthimthong, Carrie Coon, Christian Friedel, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger e Aimee Lou Wood.