The White Lotus 2: Jennifer Coolidge ha insistito per non avere controfigure nel finale

La vincitrice dell'Emmy per The White Lotus, Jennifer Coolidge, parla degli stunt e afferma che avrebbe voluto fare lei la scena conclusiva della seconda stagione

Jennifer Coolidge, fresca di Emmy per The White Lotus, ha dichiarato di aver letteralmente pregato lo showrunner Mike White di non avere controfigure nel season finale che conclude la seconda stagione della serie rivelazione The White Lotus.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata andata in onda sugli schermi americani, da noi in arrivo lunedì 19: la notizia contiene spoiler !

"Capisco perché Tom Cruise vuole fare da solo" - ha detto la Coolidge parlando delle acrobazie nei film. L'attrice, infatti, non vedeva l'ora di tuffarsi letteralmente a capofitto nella scena finale, che vede il suo personaggio, Tanya, sbattere la testa contro la ringhiera di un gommone e annegare. Tuttavia il regista le ha fortemente sconsigliato di fare lei stessa la scena, infatti l'attrice racconta: "Mike diceva: 'L'acqua è davvero fredda!'. E io ho risposto: 'Non mi interessa se l'acqua è fredda! Voglio cadere dalla barca!'".

"Non mi sembrava che la barca fosse così lontana dall'acqua. Volevo essere io. Volevo che fossi io a cadere dalla barca", ha aggiunto la Coolidge. Alla fine l'attrice di La rivincita delle bionde si è lasciata convincere: "Lui ha detto: 'Jennifer, la nostra controfigura ha aspettato qui tutta la notte per fare il suo numero. Sarebbe strano dire: 'Ehi, ora puoi andare a casa'. Era una donna italiana molto cool e molto divertente, quindi sì, sarebbe stato strano mandarla a casa".

Jennifer Coolidge aveva già capito che il suo personaggio non sarebbe sopravvissuto nella seconda stagione

"Ancora prima di pensare all'Italia, Mike mi ha detto che mi voleva in White Lotus 2. E poi, non so quanti mesi dopo, un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: 'Beh, credo di dovertelo dire ora, così puoi prepararti'. E io dissi: 'Cosa?' E lui: 'Tu muori, Jennifer. Morirai in White Lotus 2'". Con queste parole l'attrice afferma di aver capito molto presto quale sarebbe stata la sua fine nella seconda stagione, aggiungendo di aver provato a persuadere il regista ma che lui è stato irremovibile su questo punto.

"Non mi ha detto come sarebbe andata a finire", ha dichiarato Jennifer Coolidge riguardo Mike White. "Mi disse che Greg sarebbe stato dietro a un complotto che non andava bene per Tanya e che Tanya sarebbe uscita con il botto. Ha detto: 'Ti uccideremo di sicuro, Jennifer'. E io ho detto: 'Oh, dannazione! OK".

The White Lotus è stata già confermata per una terza stagione, anche se non è stato ancora rivelato il cast.