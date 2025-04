The White Lotus, il compositore ne ha abbastanza e abbandona la serie: "Abbiamo litigato per l'ultima volta"

Cristóbal Tapia de Veer, l'acclamato compositore di The White Lotus della HBO, ha dichiarato che non tornerà per la quarta stagione.

In un'intervista concessa al New York Times, il tre volte vincitore di un Emmy ha dichiarato che lui e il creatore Mike White avevano visioni diverse per la sigla dello show, iniziate nella prima stagione e intensificatesi durante la produzione della terza stagione attualmente in onda.

Nelle prime due stagioni, la sigla di Tapia de Veer ha contribuito all'atmosfera inquietante dello show con strani suoni, tra cui un ritornello ricorrente "ooh-loo-loo-loo". Tuttavia, quei versi sono stati tagliati nella terza stagione, generando una certa confusione.

I dissidi iniziati già nella terza stagione

The White Lotus. Walton Goggins e Aimee Lou Wood in una scena della terza stagione.

Per questa stagione, il compositore ha dichiarato che White aveva in mente più che altro "una musica di sottofondo... una canzone che assomigliasse di più a qualcosa che si potrebbe ascoltare a Ibiza, in qualche locale con un'atmosfera rilassata e sexy". Alla fine, per la terza stagione, la sigla è diventata più un brano lounge tradizionale (senza gli "ooh-loo-loo-loos"), che ha diviso i fan dello show.

The White Lotus. Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola in una scena della terza stagione.

"Ho mandato un messaggio al produttore e gli ho detto che sarebbe stato bello, a un certo punto, mostrare la versione più lunga con gli ooh-loo-loo-loo, perché la gente esploderebbe se si rendesse conto che comunque c'era", ha raccontato il compositore al Times. "Pensava che fosse una buona idea. Ma poi Mike l'ha tagliata, non gli piaceva".

"Voglio dire, a quel punto avevamo già fatto il nostro ultimo incontro per sempre, credo. Quindi ha detto no a tutto", ha proseguito. "Ho annunciato alla squadra qualche mese fa che non sarei tornato, che me ne sarei andato", ha detto Tapia de Veer a proposito dell'uscita dallo show. "Non l'ho detto a Mike per varie ragioni; volevo dirglielo solo alla fine, ma l'ho detto a tutta la redazione, all'editore musicale, al produttore e a tutto il resto, ma non pensavo che glielo avrebbero detto. A un certo punto lo ha saputo".

Le critiche alla sigla di The White Lotus 3

Tapia de Veer ha dichiarato di aver ricevuto così tante lamentele sulla colonna sonora di questa stagione che ha pubblicato su YouTube la sua versione integrale della canzone. Ha anche paragonato la sua esperienza di lavoro nello show alla "storia di una band rock'n'roll".

Mi sono detto: "Ok, questa è la storia di rock band in cui sono stato in passato, dove il chitarrista non capisce affatto il cantante", ha detto. Ha anche scherzato sul fatto che il suo rapporto di lavoro con White gli ha fatto pensare al film Il vizietto con Michel Serrault e Ugo Tognazzi.

"Sapete che c'è Albin, che è come la star, e c'è Renato, che è il produttore che si preoccupa sempre che Albin non perda la testa per qualcosa, perché Albin è la diva e Renato è quello che cerca di far funzionare tutto", ha detto Tapia de Veer. "Per me, quello che accadeva nello show era molto simile a questo".