The White Lotus 4, svelata finalmente la nuova location? Ecco quali hotel di lusso saranno coinvolti

Nonostante HBO non abbia ancora confermato ufficialmente che la quarta stagione di The White Lotus sarà girata in Francia, Variety lo ha appena confermato con una certa sicurezza, aggiungendo che sono già in corso ricerche attive di location eleganti e di lusso in due luoghi iconici: Parigi e la Costa Azzurra.

Analogamente alla terza stagione, girata principalmente sull'isola di Koh Samui con alcuni episodi a Bangkok, dove Rick Hatchett (Walton Goggins) preparava un piano di vendetta destinato al fallimento, la storia della quarta stagione si svolgerà probabilmente per lo più nel sud della Francia, con una sottotrama ambientata a Parigi.

A questo punto, non è stato ancora scelto alcun hotel per la quarta stagione, che è ancora in fase di sviluppo e non sarà girata prima del prossimo anno, secondo fonti ritenute attendibili.

Aime Lou Wood

In quali hotel di lusso sarà ambientata la nuova storia?

Sebbene le ultime tre stagioni siano state ambientate nelle proprietà del Four Seasons alle Hawaii, in Sicilia e in Thailandia, la quarta stagione prenderà una strada diversa, poiché HBO non ha rinnovato la sua partnership commerciale con la catena celebre alberghiera.

Tra gli hotel di lusso visitati a Parigi c'è l'iconico Le Lutetia, una struttura a cinque stelle sulla riva sinistra della Senna, nell'elegante quartiere di Saint-Germain des Pres. Costruito nel 1910, Le Lutetia (ora parte della catena Mandarin Oriental) è stato la seconda casa di numerosi personaggi iconici nel corso della storia, tra cui Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Pablo Picasso e Josephine Baker.

L'altro palazzo parigino preso in considerazione per la quarta stagione è il Ritz, un altro hotel a cinque stelle che ha aperto i battenti nel 1898 ed era il ritrovo preferito di personaggi del calibro di Coco Chanel, F. Scott Fitzgerald e Marcel Proust.

The White Lotus. Walton Goggins e Aimee Lou Wood in una scena della terza stagione.

The White Lotus 4, non solo omicidi nella nuova stagione?

L'autore e creatore della serie, Mike White, che ama coltivare un po' di mistero e suspense intorno alle sue storie, ha fornito un indizio enigmatico sulla location della quarta stagione nel consueto speciale "dopo l'episodio" trasmesso dalla HBO dopo il finale della terza stagione.

"Per la quarta stagione, voglio allontanarmi un po' dal cliché delle onde che si infrangono sugli scogli", ha anticipato. "Ma c'è sempre spazio per altri omicidi negli hotel White Lotus". Per la cronaca, tra le località con spiagge rocciose della Costa Azzurra figurano Monaco e Nizza. Al momento non è stato annunciato nessun casting, né se personaggi delle precedenti stagioni faranno ritorno.