The White Lotus 4 si arricchisce: Marissa Long entra nel cast, confermati Helena Bonham Carter e Chris Messina

Marissa Long è entrata a far parte del cast della quarta stagione di The White Lotus e insieme a lei sono state confermate le presenze di Helena Bonham Carter e Chris Messina, che reciteranno nel nuovo ciclo di episodi della serie HBO vincitrice di un Emmy e creata da Mike White.

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui personaggi della nuova stagione e sulla trama degli episodi rispetto a quelli già conosciuti ma il cast sarà formato anche da Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan e Jonte Edwards.

La quarta stagione di The White Lotus

La stagione 4 seguirà il filone delle precedenti stagioni e sarà una dark comedy che esplorerà le dinamiche dei dipendenti e degli ospiti di un hotel nell'arco di una settimana. Creata, scritta e diretta da Mike White, la serie è curata, per la produzione esecutiva dallo stesso White insieme a David Bernad e Mark Kamine.

Jennifer Coolidge in una scena di The White Lotus

Tra le varie star che hanno partecipato a The White Lotus spiccano Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Walton Goggins, Theo James, Alexandra Daddario, Patrick Schwarzenegger, Parker Posey, Aubrey Plaza, Michelle Monaghan, Jason Isaacs, Carrie Coon e Sam Rockwell.

I progetti delle new entry in The White Lotus

Tra i ruoli più recenti di Helena Bonham Carter spiccano quelli in I sette quadranti di Agatha Christie su Netflix e il nuovo sequel Enola Holmes 3, sempre per Netflix, con al fianco la star di Stranger Things Millie Bobby Brown.

Chris Messina è noto per i suoi ruoli in serie tv come The Mindy Project e Sharp Objects, e partecipazioni da caratterista in diverse produzioni hollywoodiane come Argo di Ben Affleck. Per la modella Marissa Long questa è la prima esperienza come attrice per il grande schermo e c'è particolare curiosità intorno alla sua performance nella quarta stagione della serie televisiva di Mike White che dovrebbe debuttare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, anche se non è stata ancora ufficializzata la data d'uscita.