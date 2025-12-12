The White Lotus 4: Helena Bonham Carter tra i protagonisti?

Il cast della stagione 4 di The White Lotus sembra stia iniziando a essere delineato. Le fonti di Deadline sostengono, infatti, che tra le star coinvolte nel nuovo capitolo del progetto antologico targato HBO ci sarà anche Helena Bonham Carter.

Le prime anticipazioni sulla stagione 4

I produttori non hanno confermato, ma nemmeno smentito le indiscrezioni sul coinvolgimento della star in The White Lotus. Helena Bonham Carter potrebbe quindi essere il primo nome coinvolto nel quarto capitolo della serie antologica creata da Mike White.

Casey Bloys, CEO di HBO e HBO Max, aveva annunciato un mese fa che il casting era in corso, tuttavia per ora non sono stati svelati i nomi degli attori coinvolti.

I nuovi episodi saranno ambientati in Francia, anche se le location precise non sono ancora state confermate. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera, anche se non si sa se verranno usati gli hotel della catena Four Seasons come accaduto in precedenza.

I progetti dell'attrice

Helena Bonham Carter, in precedenza, ha recitato per il piccolo schermo in occasione di The Crown, serie Netflix in cui ha avuto la parte della Principessa Margaret. L'attrice, in precedenza, ha rivelato anche il suo amore per l'Italia, e sarà interessante scoprire se qualche ciak supererà i confini francesi. Tra i suoi prossimi progetti c'è anche Agatha Christie's Seven Dials, un nuovo progetto targato Netflix.

Le tempistiche previste per l'arrivo sugli schermi televisivi di tutto il mondo delle puntate inedite, che potrebbero avere un legame con le stagioni precedenti, potrebbero comunque essere piuttosto lunghe, considerando che il creatore Mike White si occupa personalmente della sceneggiatura, della produzione e della regia.

Gli accordi con le star, inoltre, potrebbero far ulteriormente slittare l'inizio dei ciak in caso di precedenti impegni cinematografici o televisivi.