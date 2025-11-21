The White Lotus 4: HBO conferma la location scelta per la nuova stagione

Mike White, il creatore della serie antologica, è impegnato nella pre-produzione dei nuovi episodi e il casting sembra sia appena iniziato.

HBO, dopo una lunga attesa, ha confermato la location in cui si svolgeranno gli eventi raccontati in The White Lotus 4, la nuova stagione della serie antologica.

Il creatore Mike White ha infatti scelto la Francia per proseguire il suo racconto in cui, ancora una volta, dovrebbe esserci spazio per un omicidio.

L'aggiornamento su The White Lotus

Casey Bloys, a capo di HBO e HBO Max Content, ha infatti condiviso un aggiornamento su The White Lotus durante la presentazione dei nuovi progetti della tv via cavo che si è svolta a New York. Parlando della serie, il CEO ha dichiarato: "Mike sta scrivendola e sta iniziando ora il casting; è ancora davvero, davvero presto, quindi non ho nessun nome o qualcosa di simile, ma sta cominciando".

Le riprese dei nuovi episodi potrebbero quindi iniziare in primavera o in estate e, nei prossimi mesi, sarà interessante scoprire i nomi delle star coinvolte nella quarta stagione dello show, fin dal debutto particolarmente apprezzato dalla critica e dal pubblico.

Quando tornerà la serie in tv?

White, negli ultimi mesi, è andato alla ricerca delle nuove location e tra le città in cui dovrebbero svolgersi le riprese c'è la città di Nizza, altri suggestivi luoghi lungo la Costa Azzurra, e la città di Parigi.

Gli hotel che verranno utilizzati per portare in scena la catena di alberghi al centro della trama non sono ancora stati svelati e bisognerà attendere per scoprire esattamente dove si svolgeranno le riprese.

The White Lotus 2: un'immagine dell'episodio finale

Le tempistiche previste per l'arrivo sugli schermi televisivi di tutto il mondo delle puntate inedite, che potrebbero avere un legame con le stagioni precedenti, potrebbero comunque essere piuttosto lunghe, considerando che il creatore Mike White si occupa personalmente della sceneggiatura, della produzione e della regia.

Gli accordi con le star, inoltre, potrebbero far ulteriormente slittare l'inizio dei ciak in caso di precedenti impegni cinematografici o televisivi.