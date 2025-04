The White Lotus 3, le star commentano il finale: "90 minuti di puro caos"

Le star della terza stagione della serie creata da Mike White hanno parlato della conclusione della stagione in attesa della prossima.

Il finale della terza stagione di The White Lotus ha lasciato il cast piuttosto sconvolto, proprio quanto il pubblico. Diversi interpreti del terzo ciclo di episodi hanno commentato l'incredibile finale.

In attesa di scoprire dove verrà ambientata la quarta stagione dello show, la terza stagione di The White Lotus ha chiuso i battenti, lasciando di stucco gli stessi protagonisti.

Il commento del cast alla conclusione di The White Lotus 3

"È stato strano davvero" ha commentato Aimee Lou Wood, ospite con alcuni colleghi alla proiezione del finale al Four Seasons di Westlake Village, in California.

Jason Isaacs e altri membri del cast di The White Lotus 3

"È tutto travolgente" afferma "ed è così intelligente, perché alla fine vorresti abbandonarti alla gioia del trionfo ma rimani lì con quella sensazione un po' sospesa. Ti lascia in uno stato emotivo un po' doloroso, difficile da spiegare".

Nicholas Duverny ha scherzato:"Non so davvero come dovremmo parlarne. Ci serve tempo per elaborare. Sono stati 90 minuti di puro caos".

Il finale della stagione 3 di The White Lotus in attesa della stagione 4

La conclusione chiude alcuni filoni narrativi importanti ma ne lascia aperti molti altri, forse da esplorare nella quarta stagione già confermata. Non si sa ancora dove sarà ambientata né se torneranno volti noti.

Il creatore della serie Mike White ha già accennato qualcosa, spiegando che potrebbe svolgersi in un contesto differente rispetto alle prime tre stagioni, che avevano come location resort di lusso tra Hawaii, Italia e Thailandia. La serie HBO è disponibile alla visione sul canale satellitare di Paramount+.

Natasha Rothwell in una scena di The White Lotus

Il cast della stagione 3 di The White Lotus è composto da Leslie Bibb, Carrie Coon, Scott Glenn, Walton Goggins, Jon Gries, Jason Isaacs, Lalisa Manobal e Michelle Monaghan.