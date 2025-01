The White Lotus 3: soldi, potere e un hotel di lusso al centro del nuovo trailer

Nuovi personaggi e nuova ambientazione per la terza stagione della serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo

HBO ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della terza stagione di The White Lotus, che debutterà in streaming sulla piattaforma Max il prossimo 16 febbraio.

Con l'ingresso di nuovi personaggi e lo spostamento dell'ambientazione in Thailandia, questa terza stagione promette di mantenere alta l'attenzione grazie all'alto numero di misteri presenti, dato che ciascuno personaggio sembra nascondere più di un importante segreto.

La serie è stata infatti girata a Koh Samui, Phuket e Bangkok. Il nuovo gruppo di vacanzieri è interpretato da un cast stellare composto da Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.

A un paio di settimane dal lancio dei nuovi episodi, HBO ha rivelato alcuni dettagli sul mistero che terrà il pubblico con il fiato sospeso. Il trailer introduce il cast della terza stagione di The White Lotus in una storia popolata da persone ricche che perdono la loro fortuna mentre il crimine impazza in Thailandia. L'ondata di criminalità potrebbe influenzare ciò che accade nell'hotel di lusso?

The White Lotus ha vinto finora 15 Emmy - tra cui due premi per la recitazione di Jennifer Coolidge e i premi per la scrittura e la regia del creatore Mike White nella prima stagione - e hanno portato alla HBO un grande numero di spettatori. La seconda stagione, andata in onda nell'autunno del 2022, ha registrato una media di 10,1 milioni di spettatori per episodio su tutte le piattaforme, con un miglioramento del 50% rispetto alla prima puntata. La serie è stata già rinnovata per la Stagione 4.

White ha promesso che la terza stagione sarà "un White Lotus in grande stile. Sarà più lunga, più grande, più folle. Non so cosa penserà la gente, ma io sono super eccitato, quindi, almeno per il mio barometro, è una cosa positiva... Sono super eccitato per il contenuto della stagione".