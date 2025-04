The White Lotus, Tom Felton elogia Jason Isaacs: "Bello vederlo in qualcosa di diverso"

Tom Felton ha elogiato l'interpretazione del suo ex collega in Harry Potter, Jason Isaacs, per la sua performance in The White Lotus. L'attore britannico è felice del successo del collega.

I due hanno recitato insieme nella saga tratta dai libri di J.K. Rowling nei panni rispettivamente di Draco Malfoy, acerrimo rivale di Harry Potter a Hogwarts, e del padre Lucius Malfoy.

Tom Felton esalta la recitazione di Jason Isaacs

Intervistato di recente da Bustle, Tom Felton ha raccontato di aver rivisto Isaacs poco prima dell'inizio delle riprese:"È stato fantastico. L'ultima volta che l'ho visto è stato una o due settimane prima che partisse per la Thailandia per girare".

Primo piano di Jason Isaacs in Brotherhood

L'interprete di Draco è felice per il successo del collega:"Era entusiasta ed io con lui. È stato bello vederlo in qualcosa di diverso, molto poco 'Malfoy': una splendida abbronzatura e niente capelli biondi".

La somiglianza con Lucius Malfoy e la partecipazione di Jason Isaacs a The White Lotus

Il giornalista ha fatto notare che in realtà il personaggio di Jason Isaacs in The White Lotus è un padre sotto pressione, un po' come Lucius:"Sì, è una versione babbana. Ma sì, l'ho trovato brillante" ha ammesso Felton.

Nella serie, il personaggio interpretato da Jason Isaacs è un finanziere che si è cacciato in grossi guai e deve fare i conti con il fatto che le sue azioni potrebbero rovinare lo stile di vita agiato della sua famiglia una volta tornati dalle vacanze.

Jason Isaacs con il resto del cast di The White Lotus

Jason Isaacs ha interpretato Lucius Malfoy, padre di Draco Malfoy e fedele servitore di Lord Voldemort (Ralph Fiennes) dal secondo episodio cinematografico della saga tratta dai libri di J.K. Rowling, prodotta dal 2001 al 2011 con otto film per il cinema.