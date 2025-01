The White Lotus, HBO rinnova la serie per una quarta stagione

HBO non ha nessuna intenzione di lasciare andare The White Lotus, almeno non per il momento.

Con quattro settimane di anticipo rispetto alla première della terza stagione, è arrivato infatti il rinnovo per la quarta stagione di The White Lotus. La terza, ambientata in Thailandia, debutterà il 16 febbraio prossimo, quando saranno passati oltre due anni dalla seconda.

Le prime due stagioni della serie hanno vinto complessivamente 15 Emmy - tra cui due premi per la recitazione di Jennifer Coolidge e i premi per la scrittura e la regia del creatore Mike White nella prima stagione - e hanno portato alla HBO un grande numero di spettatori. La seconda stagione, andata in onda nell'autunno del 2022, ha registrato una media di 10,1 milioni di spettatori per episodio su tutte le piattaforme, con un miglioramento del 50% rispetto alla prima puntata.

Al momento non sono stati rivelati altri dettagli né sul cast della quarta stagione né sulla sua nuova ambientazione. La terza stagione in arrivo si svolgerà nella sede della catena di resort White Lotus in Thailandia e seguirà gli ospiti e il personale nel corso di una settimana.

L'ultimo teaser ha visto andare in scena l'ormai familiare mix di sesso, pericolo e ospiti privilegiati alla ricerca (spesso senza successo) della felicità.

White ha promesso che la terza stagione sarà "un White Lotus in grande stile. Sarà più lunga, più grande, più folle. Non so cosa penserà la gente, ma io sono super eccitato, quindi, almeno per il mio barometro, è una cosa positiva... Sono super eccitato per il contenuto della stagione", ha ribadito in una precedente intervista.