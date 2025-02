The White Lotus 3, Patrick Schwarzenegger ha avuto il ruolo grazie al padre Arnold? Ecco la sua reazione

Il giovane attore, visto di recente anche in Gen V (serie spin-off di The Boys), ha parlato delle possibili voci riguardanti il suo casting nello show HBO

Patrick Schwarzenegger non crede che il suo celebre padre abbia avuto molto a che fare con il suo casting nella terza stagione di The White Lotus, nonostante le voci malevole che potrebbero suggerire il contrario.

"So che ci sono persone che diranno che ho ottenuto questo ruolo solo grazie a mio padre", ha detto Schwarzenegger, figlio della star di Terminator ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, in un'intervista per il Sunday Times. "Non sanno che ho fatto 10 anni di corsi di recitazione... che ho lavorato sui miei personaggi per ore e ore o che sono stato rifiutato a un centinaio di altri provini".

Nel cast della terza stagione di The White Lotus, Patrick Schwarzenegger interpreta Saxon Ratliff, la cui famiglia soggiorna nel resort che fa da sfondo alla vicenda. Figlio di Timothy (Jason Isaacs) e Victoria (Parker Posey), Saxon lavora per il padre quando non sono in Thailandia.

Patrick Schwarzenegger: "A volte vorrei non avere questo cognome"

The White Lotus. Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola in una scena della terza stagione.

"Certo, è frustrante", ha aggiunto il giovane attore, "e si può rimanere chiusi in una scatola e pensare in quel momento: 'Vorrei non avere il mio cognome'. Ma dura solo un momento. Non scambierei mai la mia vita con nessuno. Sono molto fortunato ad avere la vita e la famiglia che ho, i genitori che ho e gli insegnamenti e i valori che mi hanno dato".

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Patrick Schwarzenegger in una scena del film

Schwarzenegger è il terzo figlio della star d'azione e della giornalista Maria Shriver, nipote del defunto presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. Ha iniziato a recitare ben prima di frequentare il liceo, ottenendo alcuni dei suoi primi ruoli nella commedia di David Spade Gli scaldapanchina, nella commedia di Adam Sandler Un weekend da bamboccioni 2 e in un episodio della serie televisiva Scream Queens, co-creata da Ryan Murphy. L'anno scorso ha interpretato il ruolo dell'ex campione della NFL Tim Tebow in American Sports Story.

Nel corso della sua ospitata al Jimmy Kimmel Live, Schwarzenegger ha confessato al celebre conduttore che la sua famiglia ha guardato insieme le prime due stagioni dello show HBO. Le puntate, infatti, andavano in onda la stessa sera in cui tutti loro si riunivano regolarmente a cena. Su queste pagine trovate la recensione di The White Lotus 3.