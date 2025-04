The White Lotus 3: Mike White rivela di aver tagliato una scena di sesso dal season finale

Mike White, creatore della serie, ha svelato di aver tagliato una scena di sesso dall'episodio finale della stagione 3 di The White Lotus.

Durante un episodio del podcast ufficiale dedicato allo show, lo sceneggiatore ha parlato della scelta compiuta, spiegando perché pensa sia stata giusta.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete ancora visto la puntata e non volete anticipazioni .

La scena tagliata

Nell'ultimo capitolo della storia proposta nella terza stagione di The White Lotus, proposta in Italia da Sky e in streaming su NOW, White aveva inserito una scena di sesso con protagonisti Piper e Zion, interpretati da Sarah Catherine Hook e Nicholas Duvernay.

Mike ha spiegato: "Nello script dell'ultimo episodio decide di perdere la sua verginità. E fa sesso con Zion, il figlio di Belinda. C'è un'intera scena in cui pensa 'è vero. Saxon ha ragione su questa cosa. Devo farla finita con questa cosa'. E dopo lascia il monastero e pensa 'Ho bisogno di fare sesso'. E sta esplorando il ristorante".

I protagonisti della stagione 3

Dopo l'incontro con Zion, Piper avrebbe interagito sulla barca con Saxon (Patrick Schwarzenegger) e il ragazzo le diceva 'Hai un aspetto diverso'. White ha ribadito: "Alla fine, quando sono sulla barca, lei sta pensando a quanto sia stato piacevole o una cosa simile, e lui sta leggendo il suo libro di auto-aiuto, ed è come se la situazione si fosse ribaltata".

Perché la scena è stata eliminata

Il creatore di The White Lotus ha però dovuto tagliare la scena, che considerava inoltre fuori posto visto che il padre della ragazza, Timothy (Jason Isaacs), stava pensando di uccidere la sua famiglia e suicidarsi. White ha sottolineato: "Era una di quelle cose in cui pensi che è già un'ora e mezza. Avrebbe aggiunto altri 10 minuti e aveva un'atmosfera un po' in stile rom-com nel mezzo di un tentativo di uccidere la famiglia. Sembrava stessi cercando di fare troppo a livello narrativo".