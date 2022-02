The White Lotus 2: Theo James e Meghann Fahy nel cast dei nuovi episodi che si gireranno in Sicilia

Theo James e Meghann Fahy tra i nuovi arrivi del cast della seconda stagione della serie HBO The White Lotus, che sarà ambientata in Sicilia.

Theo James, Meghann Fahy, Leo Woodall e Will Sharpe sono entrati a far parte del cast della seconda stagione della serie HBO di Mike White, The White Lotus, che sarà ambientata in Sicilia.

The White Lotus: una scena della serie ambientata alle Hawaii

La prima stagione di The White Lotus, in sei parti, ha seguito un gruppo di visitatori in vacanza al White Lotus, un esclusivo resort hawaiano. La seconda stagione, anch'essa scritta, diretta e prodotta da Mike White, si lascerà le Hawaii alle spalle per una nuova location e seguirà un diverso gruppo di vacanzieri in un'altra proprietà di White Lotus. Ufficiosamente chiamata The White Lotus: Sicily, la stagione 2 manterrà l'ambientazione insulare, ma si sposterà dagli USA all'Italia, più con esattezza alla Sicilia. La struttura di riferimento sarà il Four Seasons San Domenico Palace.

Theo James e Meghann Fahy interpreteranno una coppia di sposi, Cameron e Daphne Babcock, invacanza con un'altra coppia, Ethan Spiller (Will Sharpe) e sua moglie Harper (Aubrey Plaza). Leo Woodall sarà Jack, magnetico ospite del White Lotus.

Rose Leslie e Theo James reciteranno nella serie HBO La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo

Il quartetto di nuovi arrivi si aggiunge a F. Murray Abraham, Michael Imperioli e Adam DiMarco, che interpretano Bert Di Grasso, Dominic De Grasso e Elbie Di Grasso, rispettivamente, padre, figlio e nipote che viaggiano insieme. Tom Hollander sarà Quentin, espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e il nipote. Haley Lu Richardson interpreterà Portia, giovane donna in viaggio con il suo capo Tanya McQuoid, interpretata da Jennifer Coolidge.