Rose Leslie e Theo James reciteranno nella serie HBO La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo

La star de Il trono di spade Rose Leslie e Theo James saranno protagonisti della serie HBO The Time Traveler's Wife, adattamento del bestseller di Audrey Niffenegger La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo.

Primo piano di Rose Leslie

L'adattamento del romanzo sarà firmato dall'autore di Sherlock e Dr. Who Steven Moffat e racconterà l'intricata relazione sentimentale di Clare (Rose Leslie) ed Henry (Theo James) il cui matrimonio è turbato dai viaggi nel tempo.

Rose Leslie, neomamma insieme al marito Kit Harington, torna a collaborare con HBO dopo la fine de Il trono di spade nel ruolo di Claire Abshire, donna fiera e intelligente che conserva un segreto da sempre. Da quando aveva sei anni, Clare ha un'amico immaginario, a volte vecchio, a volte giovane, che compare nei boschi vicino alla sua casa e le racconta storie dal futuro. Le visite del misterioso Henry sono gli unici momenti luminosi nel tedio della sua infanzia. Mentre gli anni passano, Claire cresce diventando una bella giovane donna e comincia a pensare che il suo amico non sia immaginario, si tratta infatti di un viaggiatore nel tempo che le fa visita dal futuro. Dal suo futuro. Clare ha un appuntamento col destino. Un giorno incontrerà un uomo di nome Henry DeTamble e diventerà la moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo.

Kit Harington e Rose Leslie: nato il primo figlio delle star della serie Il Trono di Spade, ecco le foto

"Ho letto La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger molti anni fa e me ne sono innamorato. In effetti, ho scritto un episodio di Doctor Who chiamato 'The Girl In The Fireplace' come risposta diretta al romanzo" ha confessato Steven Moffat a Deadline. "Quando, nel suo successivo romanzo, Audrey ha inserito un personaggio che guardava proprio quell'episodio, ho capito che probabilmente era d'accordo con me. Dopo tutti questi anni, la possibilità di adattare il romanzo stesso è un sogno che si avvera. Il coraggioso nuovo mondo della televisione seriale è ora pronto per questo tipo di profondità e complessità. È una storia di felicità eterna, ma non necessariamente in quest'ordine."