The White Lotus 2: in Italia e riprese della seconda stagione

Le riprese di The White Lotus 2, la seconda stagione della serie prodotta da HBO, si svolgeranno in Italia, a Taormina.

Le riprese di The White Lotus 2, la serie HBO creata da Mike White, si svolgeranno in Sicilia.

La nuova storia ambientata in uno degli hotel della catena "White Lotus" sarà quindi ambientata proprio in Italia e le riprese potrebbero già essere in corso.

I ciak previsti per gli episodi della seconda stagione di The White Lotus sembra si svolgeranno al Four Seasons San Domenico Palace di Taormina, struttura chiusa agli ospiti fino ad aprile.

Nel cast delle puntate inedite della serie antologica ci saranno Michael Imperioli, Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco, Haley Lu Richardson e Jennifer Coolidge che riprenderà il ruolo di Tanya McQuoid.

Imperioli avrà la parte di Dominic di Grasso che parte per una vacanza con l'anziano padre Bert Di Grasso, ruolo affidato ad Abraham, e il figlio (DiMarco). Plaza sarà invece Harper Spiller, una donna in vacanza con il marito e i suoi amici. Hollander sarà Quentin, un inglese in vacanza con i suoi amici e il nipote, mentre Richardson sarà la giovane Portia, che viaggia con il suo capo.