The Wheel of Time: il poster svela la data di uscita

Amazon Studios ha condiviso il poster di The Wheel of Time svelando la data di uscita sul progetto su Prime Video.

The Wheel of Time ha ora un poster che regala ai fan in attesa del debutto dell'adattamento dei romanzi di Robert Jordan la data di uscita: novembre 2021.

Il progetto, le cui riprese sono state a lungo posticipate, ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

The Wheel of Time: il poster della serie

La serie fantasty The Wheel of Time è tratta dai romanzi scritti da Robert Jordan e i nuovi episodi saranno co-prodotti in collaborazione con Sony Pictures Television e messi a disposizione su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

The Wheel of Time è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine, componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità.

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, che hanno venduto più di 90 milioni di copie in tutto il mondo, The Wheel of Time è stato adattato per la televisione dall'executive producer/showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Larry Mondragon e Rick Selvage di Red Eagle Entertainment (Winter Dragon), Ted Field e Mike Weber di Radar Pictures (Jumanji: Welcome to the Jungle, Winter Dragon), Darren Lemke (Shazam!, Goosebumps, Winter Dragon), Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. The Wheel of Time è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.