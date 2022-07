The Whale: Brendan Fraser nella prima foto del film di Darren Aronofsky

Brendan Fraser sarà il protagonista di The Whale, il nuovo film diretto da Darren Aronofsky che verrà presentato a Venezia 2022 e di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale.

Lo scatto mostra la trasformazione fisica necessaria all'attore per interpretare un uomo di mezza età che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia teenager.

The Whale: Brendan Fraser nella prima foto del film

Per ora A24 non ha svelato quando è prevista la data di uscita di The Whale nelle sale dopo l'anteprima mondiale che si svolgerà alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Darren Aronofsky ha diretto, oltre Brendan Fraser, anche Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins.

Il direttore della fotografia è stato Matthew Libatique, da sempre collaboratore del regista.

Il film è un adattamento dello spettacolo teatrale scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, che si occuperà della sceneggiatura. Protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione per trovare la bellezza in luoghi inaspettati.

Brendan Fraser, parlando del progetto, aveva dichiarato: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima. Questo è davvero tutto quello che posso anticipare."