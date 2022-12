The Whale: Brendan Fraser e Samuel D. Hunter hanno dato la loro lettura del finale

The Whale, la pellicola di Darren Aronofsky, resta sicuramente uno dei film più discussi dell'anno. Il suo finale ha dato molto da riflettere al grande pubblico, così Brendan Fraser e Samuel D. Hunter hanno deciso di chiarire la situazione.

The Whale: Brendan Fraser in una scena del film

Durante una recente intervista con Entertainment Weekly (tramite ScreenRant), Brendan Fraser e Samuel D. Hunter (autore dell'omonima commedia del 2012 e sceneggiatore), hanno parlato proprio di questa particolarissima chiusura, sottolineando le varie sfumature leggibili al suo interno (ovviamente continuare nella lettura significa incappare in spoiler su The Whale. Vi sconsigliamo quindi di proseguire a meno che non lo abbiate visto per intero).

"È importante [il finale] perché si tratta di uno sforzo erculeo che [il protagonista] fa anche solo per alzarsi in piedi, affinché possa finalmente ispirare qualcosa in lei [nella figlia], umiliarsi e farle sapere che ha commesso un errore essendone dispiaciuto. Anche se la sua vita non è fisicamente finita in quel momento, penso che sappia di non aver più bisogno di continuare, motivo per cui si toglie il respiro, le fa leggere il saggio e si alza in piedi come se si trattasse di tre stacchi olimpici. Poi fa dei piccoli passi verso la sua bambina, e in quel bellissimo momento appare una grande luce bianca, con entrambi che guardano verso il cielo. A seconda del tuo sistema di credenze, spirituale o meno, vediamo Charlie che finalmente vola", ha detto Fraser, sottolineando l'apertura interpretativa che The Whale vuole offrire ai suoi spettatori.

"Lo vediamo lottare per l'intera durata del film cercando di mettere sua figlia davanti a se stessa, con una sorta di specchio, dicendole 'Questo è quello che sei', e in quegli ultimi momenti, quello specchio è il saggio [nel finale lei tiene in mano un saggio con un brutto voto sopra]. Quando lo guarda, non può negare l'evidenza e il voto sulla carta, ma poi ecco suo padre, che dopo tutti questi anni lo definisce 'il miglior saggio che abbia mai letto.' Alla fine, lui è l'unica persona che la vede, e lei lo sa", ha detto Hunter.

The Whale: Brendan Fraser svela come ha affrontato le temperature elevate causate dal costume

The Whale è un adattamento dello spettacolo teatrale del 2012 di Samuel D. Hunter, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura per il grande schermo. Il protagonista della storia è un insegnate sovrappeso che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. La storia segue un tentativo di redenzione per trovare la bellezza in luoghi inaspettati.