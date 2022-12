The Whale, Brendan Fraser condanna la grassofobia nei media: "Le parole possono essere dolorose"

Brendan Fraser, star di The Whale, spera che il film possa aiutare a mettere in luce i problemi e i giudizi che la società e i media moderni hanno nei confronti di chi soffre a causa dei problemi di peso.

Nell'acclamato The Whale Brendan Fraser è Charlie, un solitario insegnante di inglese che pesa oltre 200 kg e combatte costantemente con i problemi di salute che derivano dalla sua obesità. Il film esplora in modo intimo le sue relazioni e le conseguenze delle azioni compiute molti anni prima che hanno portato all'allontanamento dalla figlia, affrontando la ricerca da parte dell'uomo di riallacciare i rapporti importanti della sua vita: quello con sua figlia in primis, ma anche con il suo più caro amico e con la mai dimenticata ex moglie.

Brendan Fraser, per la sua interpretazione, ha ricevuto una standig ovation di sei minuti alla 79a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e oggi è tornato a parlare del film condannando il modo in cui i media e la società moderna si pongono nei confronti di chi ha problemi di peso.

Brendan Fraser spera che The Whale possa aiutare ad abbandonare i pregiudizi

In un'intervista a Screen Rant, l'attore de La mummia, svela come sia stato fondamentale per lui entrare in contatto e parlare con le persone della Obesity Action Coalition che gli hanno letteralmente aperto gli occhi su ciò che significa essere obesi e spera che The Whale abbia lo stesso effetto su tutti coloro che lo vedranno. Le parole e i giudizi sul corpo di una persona, dice Fraser, possono essere molto dannosi e avere un impatto a lungo termine.

L'attore ha dichiarato: "Credo che sia un'opinione personale, ma penso che possiamo fare molto meglio come società per fare a meno di ciò che è comune, per quanto riguarda la disinvoltura con cui ci riferiamo a coloro che hanno problemi di peso nella loro vita. Perché se ho imparato qualcosa di importante su come interpretarlo, è stato grazie a ciò che ho appreso dalla Obesity Action Coalition, un'organizzazione che sostiene molte persone che stanno ancora cercando di sottoporsi a procedure bariatriche e che soffrono di disturbi alimentari."

Darren Aronofsky e Brendan Fraser: "The Whale? È l'empatia che salverà il mondo"

La trasformazione di Brendan Fraser in Charlie non è solo fisica, ma prima di tutto emotiva e psicologica: l'attore è riuscito a entrare davvero nei panni di chi soffre di disturbi alimentari, a comprendere ciò che è dietro ai problemi di peso e quali sono le motivazioni che spingono qualcuno a non essere più padrone del proprio corpo.

Fraser ha sottolineato: "Ho imparato da quelle persone con cui ho parlato che molto spesso le circostanze della loro vita sono iniziate in giovane età. Qualcuno ha parlato loro con recriminazioni, qualcuno li ha feriti, qualcuno è stato vendicativo nei loro confronti, e questo è rimasto con loro. Le parole possono essere dolorose e possono fare danni, e credo che possiamo fare di meglio."

The Whale si basa sull'omonima opera teatrale di Sam Hunter e nel film Fraser offre un'interpretazione incredibile, profonda e intima, che indaga l'animo umano e offre allo spettatore la possibilità di essere migliore in una società che oggi più che mai si rivela grassofobica e giudicante.