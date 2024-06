The Watchers - Loro ti guardano: da oggi al cinema l'horror della figlia di M. Night Shyamalan

I brividi sono un affare di famiglia in The Watchers - Loro ti guardano, da oggi 6 giugno nei cinema italiani distribuito da Warner Bros. L'horror interpretato da Dakota Fanning segna, infatti, l'esordio alla regia di Ishana Night Shyamalan, figlia d'arte di M. Night Shyamalan che è anche autrice della sceneggiatura.

Il film è basato sul romanzo omonimo di A.M. Shine pubblicato per la prima volta nel 2022. La storia si concentra su un gruppo di persone che si ritrovano imprigionate e sorvegliate ogni notte da creature misteriose. Da dove provengono queste creature e cosa vogliono da loro?

Dakota Fanning è turbata in una scena di The Watchers - Loro ti guardano

Che cosa ci aspetta in The Watchers?

Dakota Fanning interpreta Mina, artista 28enne che rimane bloccata in una vasta foresta nell'Irlanda occidentale quando la sua auto si rompe. Quando trova riparo, la giovane donna si ritrova intrappolata con altri tre sconosciuti che ogni notte sono perseguitati e spiati da misteriose creature.

Nel cast di The Watchers - Loro ti guardano figurano anche Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouere. La regista Ishana Night Shyamalan, qui alla prima esperienza nel lungometraggio, si è fatta le ossa dirigendo vari episodi della serie Apple TV+ Servant, firmata dal padre.

Una regista promettente

Parlando della sua collaborazione con Ishana Night Shyamalan, Dakota Fanning ha svelato di non aver trovato grandi differenze rispetto al lavoro per Quentin Tarantino, Steven Spielberg o Tony Scott:

"È una persona davvero fantastica, sono felice che ora sia diventata un'amica per me. È piena di energia, vitalità e creatività. Aveva le idee così chiare su che voleva fare ed era anche aperta alla collaborazione con tutti. Adattabile e allo stesso tempo molto precisa. Ho visto in lei tante qualità che sono molto confortanti in un regista".