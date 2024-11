The Watchers - Loro ti guardano: perché in blu-ray l'horror fantasy targato Shyamalan fa ancora più paura

C'è l'evidente ispirazione ai temi e alle atmosfere che hanno reso celebre il padre M. Night Shyamalan in The Watchers - Loro ti guardano: il film diretto da Ishana Shyamalan è un horror dalle tinte fantasy ambientato in una misteriosa foresta dell'Irlanda occidentale, dove la protagonista Mina, interpretata da Dakota Fanning, si perde con l'auto assieme al suo pappagallino e viene coinvolta in un'avventura incredibile nella quale resta intrappolata.

Dakota Fanning e Olwen Fouéré in un momento di estrema tensione

Tutto materiale ad alta tensione che dal punto di vista audio-video promette un'esperienza intensa per terrorizzare lo spettatore e va rivissuto anche nella visione casalinga. Il tutto grazie all'ottimo blu-ray della Warner, che come vedremo oltre a un reparto tecnico molto valido e con poche sbavature, contiene anche un soddisfacente pacchetto di contenuti speciali.

Un video molto inquietante dal look scuro e cupo

Il blu-ray di The Watchers - Loro ti guardano

Per parlare del video del blu-ray di The Watchers - Loro ti guardano, bisogna premettere che siamo di fronte a un film dal look molto scuro e cupo, con tante ambientazione nel bosco buio o comunque nel bunker. Nonostante questa difficoltà non da poco il video riesce a reggere la sfida, con un dettaglio che spicca quasi sempre deciso dalle ombre inquietanti, anche se fisiologicamente qua e là il nero provoca una sensazione di schiacciamento delle immagini appiattendo il quadro e facendo emergere una lieve morbidezza, oltre a qualche minimo accenno di posterizzazione.

Un'inquietante scena con Dakota Fanning e il suo pappagallino di fronte alla misteriosa foresta

Sia chiaro che si tratta di difetti minimi, per il resto il quadro seppur molto scuro è appagante nel restituire in maniera efficace le sinistre immagini del bosco, quelle del rifugio e degli stessi protagonisti. Ma ovviamente le parti migliori sono quelle degli esterni diurni, con un quadro che può respirare e restituire un croma più vivace e brillante e un dettaglio incisivo non solo sui volti e gli abiti dei personaggi, ma anche nella descrizione dell'ambiente.

Audio adatto a terrorizzare lo spettatore, soprattutto nel Dolby Atmos inglese

Dakota Fanning cerca di farsi strada nel buio

Per l'audio c'è il rammarico di una traccia italiana in Dolby Digital 5.1, quando invece quella inglese è proposta addirittura in Dolby Atmos True HD. Il sound design di The Watchers è molto curato, anzi è l'espediente principale in alcune scene per terrorizzare lo spettatore e ricorrere ai tradizionali jump-scare. L'audio comunque risulta già ben curato in italiano con un uso eccellente dei surround e una buona resa dei bassi, oltre a dialoghi chiari e precisi.

I protagonisti di The Watchers - Loro ti guardano davanti allo specchio nel bunker

Sta di fatto però che nella controparte inglese tutto è molto più immersivo e potente, soprattutto quando entrano in scena le creature e i loro rumori estremamente inquietanti. Ma la scena sonora è più ricca anche nei momenti più tranquilli, quando il suono degli uccelli e lo scricchiolio degli alberi circondano i protagonisti in cerca di cibo nei boschi. Nel Dolby Atmos c'è poi un uso della verticalità molto suggestivo, soprattutto nella sequenza in cui Mina esplora uno dei buchi nel bosco.

Gli extra: oltre mezz'ora tra approfondimenti e scene eliminate

Georgina Campbell e Dakota Fanning nella foresta

Discreti gli extra con poco più di mezz'ora di materiale. Si comincia con Welcome to the Show: The Making of The Watchers (9'), che alterna momenti delle riprese sul set a interventi della regista Ishana Night Shyamalan, degli attori John Lynch e Olwen Fouéré, del produttore M. Night Shyamalan, il direttore della fotografia Eli Arenson e altri membri della troupe. A seguire Creating The Watchers (5'), che tratta la realizzazione delle misteriose creature viste nel film, mentre in Constructing the Coop (6') si parla dei set e del loro adattamento per il film. A chiudere Ainriochtán and the Irish Fairy Folklore (4' e mezzo) sulle leggende e i miti utilizzati nel film, e una lunga scena eliminata, denominata "Lair of Love", di 9 minuti e mezzo.