AMC ha rilasciato un trailer di The Walking Dead: World Beyond, che anticipa alcune immagini del terzo spin-off del franchise di The Walking Dead.

Un po' a sorpresa, l'AMC ha mostrato il primo teaser trailer di The Walking Dead: World Beyond, l'attesa serie spin-off di The Walking Dead che andrà in onda tra un paio di mesi. Le immagini sono state trasmesse in occasione del rilascio negli Stati Uniti dell'ultima puntata dello show nato dalla penna di Robert Kirkman e sono poi rimbalzate in rete, sino ad essere state pubblicate da ComicBook. Da quel che si può vedere sono tante le novità che ci aspettano.

The Walking Dead: World Beyond vede i giovani sopravvissuti Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) in una pericolosa ricerca per salvare il padre delle ragazze, Leo Bennett (Joe Holt), descritto nei primi dettagli del casting come "un uomo di famiglia solido e professore rispettato con un cuore generoso e un costante ottimismo per il futuro". Ad aiutarli c'è una mappa etichettata "CRM", la stessa organizzazione clandestina che ha strappato Rick Grimes (Andrew Lincoln) a The Walking Dead. Personaggio chiave sarà quello di Julia Ormond, che interpreta la leader Elizabeth, che ai microfoni di Blog AMC aveva dato alcune anticipazioni in merito: "Ciò che adoro di The Walking Dead: World Beyond è che ha inizio con un gruppo più giovane e persone che erano davvero giovani quando tutto è iniziato. Per loro, è come 'OK, boomers. Ragazzi avete fatto un casino. Sta a noi salvare il mondo'. Questa è l'atmosfera che vedrete".

The Walking Dead: World Beyond: la serie avrà solo due stagioni

La prima stagione di The Walking Dead: World Beyond sarà composta da un totale di dieci episodi e sono già in corso quelle della seconda e, sulla base della stringata sinossi pubblicata in precedenza, ci attendono numerosi colpi di scena incentrati sulla prima generazione a diventare adulta durante l'apocalisse zombie: "Alcuni protagonisti diventeranno degli eroi; altri diventeranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cambiati per sempre, cresciuti e cementati nelle rispettive identità, sia nel bene che nel male", queste le parole usate dalla AMC. Ma non è finita; come sappiamo, la serie sarà direttamente collegata ai film, già programmati da tempo, i quali ruoteranno su Rick Grimes; quindi, considerata la durata di The Walking Dead: World Beyond, è probabile che sia stato realizzato proprio per fare da apripista alle attese pellicole del franchise. Questo implica che potremo vedere i film a cavallo tra il 2021 e il 2022.