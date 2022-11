The Walking Dead: le ragioni dello spin-off di Daryl Dixon sono da sempre nella serie

Anche se le ragioni che spingono Daryl Dixon a partire per la Francia, nel suo spin-off, sembrano un mistero, in realtà The Walking Dead ci ha già fornito tutto quello che serve sapere.

Mentre Daryl Dixon si prepara ad affrontare il suo viaggio in solitaria, all'estero, i fan di The Walking Dead continuano a chiedersi quali ragioni lo stiano spingendo ad affrontare un cammino del genere. La risposta si trova nella serie e in The Walking Dead: World Beyond.

The Walking Dead 11: un'immagine del quindicesimo episodio

Nell'ultimo episodio di The Walking Dead (attenzione, successivamente troverete degli spoiler, vi sconsigliamo di proseguire a meno che non abbiate visto per intero tutte le serie menzionate) vediamo una sorta di equilibrio fra le varie comunità formatesi nel corso degli anni, con Maggie che ritorna come leader di Hilltop. Dato che la sua gente continua a crescere di numero e che i "camminatori" stanno cambiando, sarà proprio lei a mandare Daryl in avanscoperta verso la Francia e Parigi.

Perché proprio la Francia? Semplice, perché nella prima stagione di The Walking Dead Jenner, lo scienziato sopravvissuto in cui s'imbattono i protagonisti, racconta loro che i suoi colleghi francesi sono stati gli ultimi a scomparire dalle comunicazioni, resistendo più di tutti gli altri laboratori nel resto del mondo. A metterci il carico da novanta troviamo anche il finale di The Walking Dead: World Beyond, che conferma a tutti gli effetti la Francia come luogo d'origine della pandemia.

The Walking Dead: le prime immagini dallo spin-off su Daryl Dixon con Norman Reedus

Il viaggio di Daryl, quindi, potrebbe concentrarsi principalmente sullo scoprire la reale storia alla radice della serie stessa, addentrandosi nei meandri di un laboratorio che nel frattempo potrebbe addirittura aver trovato una cura, o qualcosa del genere. Una vera e propria missione ragionata quindi, al centro del nuovo show.