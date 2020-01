The Walking Dead: World Beyond: la serie avrà solo due stagioni

The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spinoff del franchise, sarà composto solo da due stagioni, come confermato da AMC.

The Walking Dead: World Beyond è la terza serie, che si concluderà dopo due stagioni, che compone il franchise tratto dal fumetto di Robert Kirkman e ora ha una data di uscita: gli episodi debutteranno il 10 aprile sugli schermi di AMC.

La prima stagione dello spinoff sarà composta da dieci episodi e i produttori hanno già annunciato che la storia si concluderà con la seconda stagione che andrà in onda nel 2021. Lo show intitolato World Beyond avrà un legame con il film con protagonista Rick Grimes, l'attore interpretato da Andrew Lincoln.

The Walking Dead: World Beyond è ambientato in Nebraska, dieci anni dopo l'inizio dell'apocalisse zombie e vede protagonisti dei ragazzi che non conoscono il mondo com'era prima dell'invasione dei morti viventi, visto che sono cresciuti in un contesto apocalittico già avanzato. Alcuni tra questi ragazzi diventeranno eroi, altri saranno dei villain.

Fanno parte del cast della nuova serie legata a The Walking Dead Julia Ormond, Natalie Gold nei panni di Lyla, un personaggio misterioso; Al Calderon nel ruolo di Tony, Ted Sutherland, Nico Tortorella, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston.