The Walking Dead vs Zack Snyder: gli autori della serie scherzano sul suo nuovo flm

The Walking Dead ha uno staff di autori a cui non manca il senso dell'umorismo come dimostra la risposta ironica alla notizia che il regista Zack Snyder è al lavoro sul film Army of the Dead, ironizzando sul suo cinecomic più recente, Batman v Superman: Dawn of Justice.

Un tweet inviato dal profilo ufficiale del fumetto ha infatti scritto sotto l'annuncio del lungometraggio: "Ma chi interpreterà Martha?".

La domanda fa riferimento allo scontro tra Bruce Wayne e Clark Kent che, dopo un duro scontro, hanno individuato un punto in comune nel nome delle rispettive madri, Martha. I due eroi hanno quindi trovato un modo per lasciarsi alle spalle quanto accaduto e unire le forze per combattere il malvagio Lex Luthor.

Il nome Martha è quindi diventato oggetto di esilaranti battute e gli autori di The Walking Dead hanno sfruttato la situazione.

But who's going to play Martha? — The Walking Dead (@TheWalkingDead) January 30, 2019

Army of the Dead sarà ambientato durante lo scoppio di un'epidemia zombie nella città di Las Vegas, seguendo un uomo che guida un gruppo di mercenari nell'esplorazione di un'area in quarantena per provare a realizzare la rapina più grandiosa di sempre. La sceneggiatura è firmata da Joby Harold.

Per quanto riguarda la serie AMC invece, The Walking Dead, la stagione 9 riprenderà il 10 febbraio con il nono episodio, dal titolo Adaptation.