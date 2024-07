The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus promette: "Reinventerà il franchise"

Ambientato dopo gli eventi di The Walking Dead, lo spin-off su Daryl Dixon ha proseguito la storia del personaggio di Norman Reedus e il pubblico ha premiato lo show con ascolti record, così l'attore ha anticipato qualche dettaglio della prossima stagione.

Reedus ha fatto intendere che potrebbe continuare a interpretare il suo motociclista ammazza-zombie per "forse altri sei o sette anni", mentre tutto è pronto per la seconda stagione che debutterà il 29 settembre su AMC.

"Lo spin-off di Daryl Dixon mi ha dato l'opportunità di portare la serie in una direzione diversa da quella dello show originale", ha dichiarato l'attore in una recente intervista.

Norman Reedus in Daryl Dixon 2

Norman Reedus: "Volevo reinventare The Walking Dead"

"Non volevo rifare lo stesso show ma in una location diversa. Volevo reinventarlo. E loro mi hanno permesso di inventare qualcosa di nuovo, insieme alle altre persone coinvolte che la pensavano allo stesso modo. Quindi è per questo che sembra nuovo. È girato in una lingua diversa e anche in modo diverso. Non si tratta di zombie e di chi verrà morso questa settimana, è completamente diverso. Quindi, finché continueremo a reinventarlo, sarà divertente".

La prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon - che ha debuttato lo scorso settembre - Daryl si ritrova su una spiaggia in Francia, luogo di origine del virus zombie, e lotta per capire come sia arrivato lì e trovare una strada per tornare a casa.

"Siamo andati a Parigi e non volevamo fare uno show americano ambientato in un paese europeo, senza che riflettesse nulla del luogo in cui lo stavamo girando", ha spiegato Reedus. "Volevamo che i francesi lo guardassero e lo sentissero come se fosse anche il loro show. E ha funzionato. I francesi amano la serie. Quindi non vedo l'ora che vedano la seconda stagione".

The Walking Dead, morto il cane di Daryl Dixon, Norman Reedus: "Il miglior collega di sempre"

Dopo che l'idea originale dello spin-off doveva essere incentrata su Daryl e la sopravvissuta Carol Peletier (Melissa McBride), con il titolo The Walking Dead: Daryl & Carol, la McBride ha poi dovuto rinunciare alle riprese della prima stagione per alcuni conflitti di programmazione nella sua agenda impegni. Essendo apparsa solo nel finale di stagione, la prossima si intitolerà The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol. Nel finale, Daryl ha deciso di rimanere in Francia, mentre Carol ha continuato a cercare negli Stati Uniti la sua amica, con la quale ha perso i contatti.