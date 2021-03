The Walking Dead si sposta in cucina: nasce il cooking show ispirato alla serie TV

I fan di The Walking Dead avranno presto l'opportunità di vedere alcuni protagonisti della serie TV coinvolti in cucina grazie al nuovo cooking show Run the Dish.

Una partnership tra AMC Networks e Complex Networks, produttori di Hot Ones, sta dando vita a Run the Dish, una serie originale di cooking show ispirata al mondo di The Walking Dead in un crossover con il franchise First We Feast.

Run the Dish, annunciato venerdì, "sfrutterà la forza del cibo e del fandom" per uno spettacolo di cucina "non convenzionale" con "piatti ispirati all'apocalisse zombie, creati da chef e talenti dell'Universo di The Walking Dead". Lo show è ora in fase di sviluppo e nasce dalla collaborazione tra AMC Networks (The Walking Dead, Fear the Walking Dead), The Content Room e Complex Networks (Hot Ones, Food Grails).

"Abbiamo franchise originali che rivoluzionano la cultura popolare e sono punti di riferimento di intere comunità di fan, vivaci e attive", ha affermato Kim Granito, vicepresidente esecutivo e responsabile marketing di AMC Networks. "Attraverso i pilastri della cultura consolidata di Complex Networks, siamo in grado di estendere le relazioni dei nostri spettatori con questi franchise in modi inaspettati e altamente divertenti. Questa è una potente combinazione per i nostri partner pubblicitari a cui attingere, e un altro punto di qualità e distinzione". Non è stata ancora fissata una data di uscita per Run the Dish.

"First We Feast è diventato il marchio n. 1 nell'intrattenimento alimentare, creando prodotti come Hot Ones, The Burger Show, Tacos con Todo e molti altri", ha affermato Edgar Hernandez, chief revenue officer di Complex Networks. "La collaborazione con un altro franchise iconico con un fandom accanito come The Walking Dead ha avuto tutto il senso possibile mentre cercavamo la nostra prossima partnership strategica. Insieme, creeremo nuove esperienze e contenuti che consentiranno ai partner del marchio di approfondire il nostro mondo e i fandom".

Ricordiamo che la stagione 10 di The Walking Dead va attualmente in onda su AMC (in Italia su Fox). L'undicesima e ultima stagione della serie verrà invece trasmessa quest'estate. Fear the Walking Dead, invece, ritornerà con nuovi episodi l'11 aprile.