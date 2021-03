Fear the Walking Dead avrà uno spinoff digitale intitolato Dead in the Water

Dead in the Water sarà una nuova serie spinoff di Fear the Walking Dead realizzata per le piattaforme digitali.

Il progetto è legato alla sesta stagione della serie con star Lennie James, interprete di Morgan Jones.

Il nuovo progetto Dead in the Water racconterà la storia dell'equipaggio di un sottomarino che lotta per la sopravvivenza, ritrovandosi senza contatti con il mondo fuori dall'acqua quando scoppia l'apocalisse e intrappolati in una situazione all'insegna degli zombie e rischi di radiazioni ed esplosioni, senza alcuna via di uscita.

Nella sesta stagione di Fear the Walking Dead appariva a Galveston, Texas, un sottomarino arenato su una spiaggia su cui era stato scritto un messaggio criptico.

Andrew Chambliss e Ian Goldberg saranno i produttori della nuova serie in collaborazione con Scott Gimple. La sceneggiatura sarà firmata da Jacob Pinion, già autore di alcune puntate dello show e della miniserie digitale The Althea Tapes, con star Maggie Grace.

Non è la prima volta che il mondo di The Walking Dead dà vita a serie digitali: in precedenza c'era stata la produzione di Flight 462 e di Passage.