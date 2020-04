The Walking Dead: lo spin-off su Daryl è in lavorazione?

Secondo le ultime notizie, sembra che lo spin-off di The Walking Dead incentrato sul personaggio di Daryl sia già in lavorazione.

Daryl Dixon è uno dei personaggi preferiti da sempre dai fan di The Walking Dead e, secondo le ultime notizie trapelate sul web, sembra che un sia in lavorazione un film spin-off proprio incentrato su di lui, diventato soprattutto nell'ultima stagione uno dei personaggi di spicco.

The Walking Dead: Judith e Daryl nella puntata The Tower

Fonti vicine a We Got This Covered hanno affermato che la AMC starebbe lavorando a un film sul personaggio interpretato da Norman Reedus, non ancora confermato ma in sviluppo. La trama, sembra, si baserà sulla ricerca di Rick Grimes da parte di Daryl, dopo la scomparsa dell'amico nella stagione 9 dello show tv. Il suo corpo non fu mai recuperato e le comunità presumevano che fosse morto.

The Walking Dead: ecco il miglior episodio di sempre secondo i fan

Quindi, le fonti affermano che il film sarebbe probabilmente ambientato dopo la stagione 11 o 12 di The Walking Dead, le ultime due annunciate per la serie tv. Al momento queste sono le uniche notizie che abbiamo in merito, e si attendono quindi conferme da parte della produzione.

Per il momento sappiamo che AMC ha lavorato duramente sulla nuova serie spin-off The Walking Dead: World Beyond, ambientata 10 anni dopo l'apocalisse, ritardata anch'essa dal 12 aprile alla fine di quest'anno. Qui trovate il trailer di The Walking Dead: World Beyond.