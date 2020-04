The Walking Dead: ecco il miglior episodio di sempre secondo i fan

Grazie a una classifica dei più votati su IMDb, adesso sappiamo quale episodio di The Walking Dead è il migliore secondo i fan. Lo show si appresta a concludere la sua decima stagione e decisamente ha regalato al mondo delle serie tv un numero vastissimo di momenti da ricordare, ma una puntata in particolare ha catturato l'amore del pubblico, che l'ha eletta la sua preferita dell'intera storia del programma.

The Walking Dead: Andrew Lincoln e Scott Wilson in una scena dell'episodio Nebraska

I dati sull'episodio preferito dal pubblico arrivano da IMDb, Internet Movie Database, dove gli utenti possono assegnare un voto da uno a dieci a ogni singolo capitolo della serie tv, che è andata in onda per la prima volta nel 2010. Il vincitore è Indietro non si torna, ottava puntata della quarta stagione, ovvero il finale di metà stagione, visto in originale il 1° dicembre del 2013. Il suo punteggio è di 9.7 ed è basato su 21,452 voti. Attenzione, sono presenti spoiler sulla quarta e sesta stagione!

Non sorprende che Indietro non si torna sia ancora il momento più apprezzato della serie, dato il suo contenuto narrativo ed emozionale. Il mid-finale della quarta stagione è infatti dedicato all'attacco del Governatore sulla prigione dove si nascondevano Rick e compagni. Michonne e Hershel vengono catturati, e quest'ultimo finirà per perdere la vita proprio davanti agli occhi delle figlie, Maggie e Beth, decapitato da un colpo di katana.

Subito sotto al miglior episodio di The Walking Dead secondo i fan, abbiamo il secondo classificato. Con un punteggio di 9.6 su 23,759 voti, troviamo Nessuna via d'uscita, la premiere a metà della sesta stagione. Anche in questo caso ci troviamo in una situazione di assedio, e anche in questo caso ci sono delle morti che segnano il passaggio. Oltre alla scomparsa della famiglia Anderson, la puntata vede anche il ferimento di Carl.